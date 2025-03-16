Фінський лідер висловив сподівання, що тиск з боку Заходу примусить Росію піти на перемирʼя.

Російський диктатор Володимир Путін не прагне перемирʼя у повномасштабній війні проти України.

Таку заяву зробив у коментарі агентству STT президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє Yle. 15 березня політик взяв участь в саміті на підтримку України, який організував прем'єр-міністр Великої Британії Кірр Стармер.

"Путін не прагне перемир'я, припинення вогню або миру. Його основна мета, а саме знищення незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, анітрохи не змінилася", – заявив Стубб.

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При цьому фінський лідер висловив сподівання, що тиск з боку Заходу примусить Росію піти на перемирʼя:

"Сподіваюся, ми зможемо продовжити тиск з боку Заходу, щоб змусити Росію припинити вогонь".

Перемирʼя в Україні: ви могли це пропустити

Плани щодо укладення мирної угоди про припинення вогню в Україні переходять в "оперативну фазу", заявив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер. За його словами, підхід правителя РФ Володимира Путіна "так, але" до пропонованого припинення вогню недостатньо хороший.

Раніше підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін акцентував, що військові не розуміють, як можна забезпечити перемирʼя. Він додав, що не памʼятає, щоб під час АТО/ООС був хоч один день, коли зовсім не було порушень з боку РФ.

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