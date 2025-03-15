Рано чи пізно Путіну доведеться сісти за стіл переговорів, заявив британський прем'єр.

Плани щодо укладення мирної угоди про припинення вогню в Україні переходять в "оперативну фазу". Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 15 березня на пресконференції після віртуальної зустрічі "коаліції охочих", передає The Guardian.

Він підкреслив, що підхід президента РФ Володимира Путіна "так, але" до пропонованого припинення вогню недостатньо хороший:

"Рано чи пізно Путіну доведеться сісти за стіл переговорів. Так що, це момент. Нехай замовкнуть гармати, нехай варварські атаки на Україну раз і назавжди припиняться, і зараз же узгодимо припинення вогню".

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Зазначається, що Стармер звинуватив Путіна у спробі відтермінувати мир і сказав, що він має стати реальністю після більш ніж трьох років широкомасштабної війни.

"Зараз саме час почати обговорення механізму управління та моніторингу повного припинення вогню і домовитися про серйозні переговори не просто про паузу, а про міцний мир, підкріплений міцними заходами безпеки через нашу коаліцію охочих", - сказав він.

Стармер запевнив, що під час віртуальної зустрічі "домовилися продовжувати посилювати тиск на Росію і підтримувати військову допомогу Україні": "...Щоб послабити військову машину Путіна і змусити його сісти за стіл переговорів".

Припинення вогню в Україні - актуальне

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін затягує узгодження встановлення режиму тиші на всій лінії фронту, бо хоче захопити більше територій України:

"Вони хочуть сильнішу позицію, я впевнений, перед тишею. Зараз вони виглядають як мінімум несерйозно. Після пропозиції і після того, на що вони не розраховували, - на те, що буде знайдено союзницьке рішення в Джидді, - вони розуміють, що тепер їм треба відповідати. І тепер вони будуть розповідати про контроль, про ще щось".

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