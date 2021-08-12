Її спіймали перехожі.

У Каїрі кобра вбила чотирьох членів однієї сім'ї, коли вони їхали в мікроавтобусі. Також загинув водій.

Про це пише Arab News.

Водій таксі домовився зі співвласником фургона перевезти кобру з Олександрії в мухафазу Кафр-Ель-Шейх на півночі Єгипту.

Невідомо, чи знали пасажири про присутність змії, коли сідали в таксі. Вона вибралася з коробки в задній частині автомобіля і пробралася під пасажирські сидіння.

Читайте такожНа Камчатці розбився вертоліт з туристами, багато загиблих: з'явилися перші деталіЗа даними газети Youm 7, всі пасажири таксі та водій загинули.

Після цього автомобіль врізався в бетонний бар'єр.

Змія спробувала відповзти, але перехожі зловили та вбили її.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Людмила Жерновська