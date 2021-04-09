У новому випуску «Світу навиворіт. Пакистан» Дмитро Комаров стане погоничем верблюдів і побачить «виворіт» нескінченного свята на одному з найзнаменитіших пляжів світу – Кліфтон.

У новій серії екстремального тревел-шоу «Світ навиворіт. Пакистан», що вийде 10 квітня о 18:20 на «1+1», телеглядачі побачать новий репортаж про колоритне місто Карачі, яке зовсім нещодавно входило до списку найбільш небезпечних міст світу.

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Як повідомляє прес-служба «1+1», зйомки тут команда «Світу навиворіт» змушена проводити виключно в супроводі озброєної охорони. Але одного дня небезпека спіткала Дмитра Комарова та Олександра Дмитрієва зовсім з іншого боку, де охорона виявилася безсила. Отруйна змія потрапила до машини знімальної групи і на деякий час перервала робочий процес.

Зазначимо, у «Світі навиворіт» немає спланованих сценаріїв, часто все йде не за планом, а більшість сюжетів – експромт. Але такого в програмі ще не було. Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв опинилися в одній машині зі змією, яка виповзла зі свого мішка і загубилася в салоні авто. Зйомки довелося перервати.

«Ви коли-небудь їздили в автомобілі з отруйною змією, яка втекла, загубилася в салоні, незрозуміло, де знаходиться, звідки з'явиться, і в яку саме мить? Відчуття неймовірні. Навіть незважаючи на мій чималий досвід спілкування зі зміями – це був адреналініще. Таке неможливо передбачити. До того як це сталося зі мною, я взагалі не думав, що такі ситуації трапляються. І сталося це в місті Карачі», – згадує Дмитро Комаров.

Цього разу, щоб сповна відчути контрасти Карачі, Дмитро Комаров вирушить на знаменитий на весь світ пляж Кліфтон. Це унікальне місце, не схоже ні на один інший пляж у світі. Тут немає людей не те, що в купальниках і плавках, навіть в шортах їх практично не зустрінеш. Пляж Кліфтон живе за консервативними мусульманськими законами. Але саме тут збереглася давня традиційна професія, яку в наш час практично не зустрінеш ніде – погонич верблюдів.

Дмитро Комаров познайомиться з одним з них, щоб дізнатися виворіт цієї професії.

Верблюди сотні років були незамінною робочою силою та основним транспортом в Пакистані. Мати верблюда було престижно. Вони виконували всі сільськогосподарські роботи і замінювали собою вантажівки, автобуси, таксі, маршрутки, створюючи напружений трафік в місті. Згодом машини витіснили тварин разом з їхніми погоничами, і професія стала непотрібною. Тепер верблюдів разом з їхніми господарями можна зустріти тільки на пляжі Кліфтон, де вони щодня катають і веселять людей. Але мало хто уявляє, що ховається за яскравою і красивою картинкою, яку бачать приїжджі на знаменитому пляжі.

Дмитро Комаров проведе цілу добу з погоничами верблюдів, щоб відчути на собі їхню професію та умови життя. Він дізнається, яка зворотна сторона нескінченного свята на пляжі Кліфтон, і через що доводиться проходити погоничам верблюдів кожен день заради того, щоб заробити собі на життя.

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Автор: Марина Григоренко