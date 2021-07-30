У першому виданні "Гаррі Поттер і філософський камінь" надрукували всього 500 копій книги у твердій обкладинці.

Рідкісний примірник книги "Гаррі Поттер та філософський камінь" продали на аукціоні Tennants у Британії за винятковою ціною. Це один з 500 екземплярів з першого накладу, який вийшов друком у 1997 році.

Експерти прогнозували, що ця копія піде з молотка за 20 000 - 30 000 фунтів стерлінгів, проте їхні очікування перевершились у кілька разів. Книгу продали за 80 000 фунтів стерлінгів (майже 111 тисяч доларів або 2,9 мільйона гривень), пише Independent.

Цю книгу придбали у Ноттінгемі невдовзі після її появи на прилавках у 1997 році. Експерти аукціону схарактеризували її стан як "винятковий".

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У першому виданні "Гаррі Поттер і філософський камінь" надрукували всього 500 копій книги у твердій обкладинці. Усі вони мали кілька одруківок, які згодом виправили. Саме тому книги з першого накладу вважають колекційними.

З перших 500 копій книги вціліли близько 200. Усі інші були передані у бібліотеки, і до сьогодні вже втрачені або пошкоджені та не підлягають ремонту.

Проданий екземпляр став одним із найдорожчих серед інших книг Джоан Ролінґ. Проте перевершити попередній рекорд йому не вдалося. Минулого року інша книга "Гаррі Поттер і філософський камінь" з першого видання з автографом авторки пішла з молотка на аукціоні в Единбурзі за 125 тисяч фунтів стерлінгів (173 тисячі доларів або 4,6 мільйона гривень).

Нагадаємо, "Гаррі Поттер" - це серія з 7 фантастичних романів Джоан Ролінґ про пригоди юнака Гаррі Поттера, який у віці 11 років дізнався, що він є справжнім чаклуном, та його друзів у школі чарів та чаклунства Гоґвортс і за її межами.

Книги та фільми про Гаррі Поттера здобули неймовірну популярність та зібрали величезну аудиторію фанатів з усього світу.

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Автор: Вікторія Гордієнко