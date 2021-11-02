Як відомо, за останні місяці статки бізнесмена значно збільшилися завдяки подорожчанню акцій Tesla.

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск став першою в історії людиною, статки якої перевищили 300 мільярдів доларів.

Про це свідчать дані Bloomberg.

Так, статки найбагатшої у світі людини сягнули 335 мільярдів доларів.

Варто відзначити, що за останні місяці статки бізнесмена значно збільшилися через подорожчання акцій Tesla. Зокрема, це сталося завдяки тому, що компанія уклала угоду з великим сервісом оренди автомобілів Hertz про постачання 100 тисяч електрокарів.

Читайте такожІлон Маск заявивши про готовність продати акції Tesla, щоб врятувати світ від голодуНагадаємо, днями стало відомо, що Ілон Маск став найбагатшою людиною у світі.

До цього першість була за колишнім гендиректором Amazon Джеффом Безосом.

За період з 22 по 27 жовтня статки Ілона Маска зросли на 41,7 мільярда доларів та досягли позначки у 271,3 мільярда доларів.

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Автор: Катерина Шварц