За період з 22 жовтня 2021 року буквально за кілька днів статок Маска зріс на $41,7 млрд / Ілюстрація REUTERS
Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії.
Про це повідомляє Forbes.
Читайте такожАкції Tesla пробили історичний максимум: компанія отримала рекордне замовлення на електромобіліЗа період з 22 жовтня 2021 року буквально за кілька днів статок Маска зріс на $41,7 млрд і досяг позначки в $271,3 млрд.
Зростання акцій компанії відбулося після угоди між Tesla і Hertz.
Раніше найбагатшою людиною в історії визнавався колишній гендиректор Amazon Джефф Безос.
Стан Ілона Маска:
- У вересні 2021 року засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск знову став найбагатшим у світі за рейтингом журналу Forbes. Сталося це на тлі зростання акцій Tesla.
- Акції компанії з виробництва електромобілів Tesla найбільше зросли з лютого цього року. Тому 27 вересня Ілон Маск став багатшим на 3,8 мільярда доларів і на момент закриття ринків мав статки на рівні 203,4 мільярда доларів.
- Він перевершив Безоса, статок якого в цей день скоротився на 1 млрд доларів - до $197,7 млрд - через зниження акцій Amazon на 0,6%.
- 4 жовтня 2021 року Tesla вийшла на рекордні продажі електрокарів.
- 25 жовтня 2021 року, акції компанії Tesla Inc. досягти рекордного максимуму.