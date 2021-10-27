Зростання акцій компанії відбулося після угоди між Tesla і Hertz.

Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії.

Про це повідомляє Forbes.

Читайте такожАкції Tesla пробили історичний максимум: компанія отримала рекордне замовлення на електромобіліЗа період з 22 жовтня 2021 року буквально за кілька днів статок Маска зріс на $41,7 млрд і досяг позначки в $271,3 млрд.

Зростання акцій компанії відбулося після угоди між Tesla і Hertz.

Раніше найбагатшою людиною в історії визнавався колишній гендиректор Amazon Джефф Безос.

Стан Ілона Маска:

У вересні 2021 року засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск знову став найбагатшим у світі за рейтингом журналу Forbes. Сталося це на тлі зростання акцій Tesla.

Акції компанії з виробництва електромобілів Tesla найбільше зросли з лютого цього року. Тому 27 вересня Ілон Маск став багатшим на 3,8 мільярда доларів і на момент закриття ринків мав статки на рівні 203,4 мільярда доларів.

Він перевершив Безоса, статок якого в цей день скоротився на 1 млрд доларів - до $197,7 млрд - через зниження акцій Amazon на 0,6%.

4 жовтня 2021 року Tesla вийшла на рекордні продажі електрокарів.

25 жовтня 2021 року, акції компанії Tesla Inc. досягти рекордного максимуму.

Автор: Олена Коваленко