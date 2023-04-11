Голова угорського МЗС стверджує, що доступ до російських енергоносіїв є вирішальним для безпеки Угорщини.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час візиту до Москви оголосив про нові угоди щодо забезпечення постійного доступу країни до російських енергоресурсів.

Як пише The Guardian, Сіярто зустрівся з віце-прем’єром Росії з питань енергетики Олександром Новаком і виконавчим директором російської державної атомної енергетичної компанії "Росатом" Олексієм Ліхачовим.

Виступаючи під час брифінгу після зустрічей, він наголосив, що доступ до російських енергоносіїв є вирішальним для безпеки Угорщини, незалежно від політичних міркувань.

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"Поки питання енергопостачання є фізичним, а не політичним чи ідеологічним, подобається це чи ні, Росія та співпраця з Росією залишатимуться ключовими для енергетичної безпеки Угорщини", – заявив він.

Голова МЗС оголосив, що "Газпром" збереже опцію постачати додатковий газ до Угорщини цього року на додаток до поставок, узгоджених за довгостроковою угодою. Крім цього, ціна на газ, який надходитиме до Угорщини через трубопровід "Турецький потік", буде обмежена 150 євро за кубічний метр.

Угорщина та Росія - що треба знати

Угорщина – одна з країн, що відмовляються критикувати російське військово-політичне керівництво РФ через криваву загарбницьку війну, розв’язану проти України. Країна також відмовляється постачати Україні зброю для протидії агресії РФ і лобіює звільнення агресора від будь-яких санкцій щодо газу, нафти чи ядерного палива, погрожуючи ветуванням рішень ЄС. Країна домоглася вилучення себе з санкцій щодо поставок енергоресурсів і ядерного палива.

Напередодні Росія внесла Угорщину до свого списку "недружніх країн" за участь у загальноєвропейських санкціях. Це однак не завадило очільнику МЗС країни Сіярто здійснити третій за час повномасштабної війни в Україні візит до Росії з метою домовитися про постачання енергоресурсів.

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