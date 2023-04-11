Це вже третій візит Сійярто до Москви з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Москви для обговорення постачання газу і нафти.

Про візит глава угорського МЗС оголосив у Facebook. Він заявив, що під час візиту у російську столицю обговорить питання постачання Угорщині газу, нафти і ядерного палива. Він наголосив, що ці поставки важливі для енергетичної безпеки його країни.

Сійярто деталізував, що спочатку проведе діалог з російським віце-прем'єром з питань енергетики Олександром Новаком, а потім з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим.

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Примітно, що це вже третій візит Сійярто до Москви з початку війни в Україні.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Угорська влада відома своєю проросійською позицією. Країна не раз блокувала введення пакетів санкцій проти Росії і домоглася для себе виключення з санкцій поставок енергоресурсів і ядерного палива.

Восени минулого року Сійярто зустрівся у Нью-Йорку з російським колегою Сергієм Лавровим та заявив йому, що не підтримує нових санкцій ЄС проти РФ. І додав, що влада Угорщини не хоче, щоб угорський народ платив за війну, до якої він не має жодного стосунку.

А угорський прем'єр-міністр пішов ще далі і заявив, що Україна не переможе РФ і тому їй треба сідати за переговори.

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