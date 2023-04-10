Північна Корея уже четвертий день поспіль не відповідає на дзвінки Південної Кореї по гарячій "військовій лінії". Як повідомляє Yonhap, раніше ці розмови було рутиною.
Міністерство з питань об’єднання Південної Кореї заявило, що їхній північний сусід, ймовірно, "в односторонньому порядку" перервав лінію зв’язку. Пхеньян не відповідає на дзвінки з п’ятниці. У тому числі сторони не змогли поговорити і в ранок понеділка.
Зазвичай країни двічі на день спілкувалися о 9:00 та 17:00. У суботу та неділю ця "гаряча лінія" не працювала. Відповідно, Пхеньян уже мінімум тричі не підняв трубку від Сеула.
На брифінгу для преси речник міністерства з питань об’єднання Ку Бьон Сам заявив, що уряд моніторить ситуацію і розглядає план подальших реакцій щодо цього випадку. Згодом Сеул виступить з офіційною позицією.
Yonhap відзначає, що така реакція Пхеньяна може бути зумовлена початком спільних американських і південнокорейських військових навчань. Вони розпочалися сьогодні, 10 квітня за участю американського авіаносця USS Nimitz. Або також це може бути пов’язано з останньою публікацією міністерством доповіді Південної Кореї про права людини в Північній Кореї.
Дзвінки Північної і Південної Кореї по гарячій військовій лінії: що ще відомо
Перша гаряча лінія була створена ще у 1971-му році для спільних переговорів. Загалом з того часу Пхеньян вісім разів переривав цей канал зв’язку.
Зокрема 2021-му році Північна Корея вирішила розірвати канал зв’язку на знак протесту проти рекламних кампаній сеульських активістів із критикою Пхеньяна і також через незадоволення проти військових навчань Сеула і Вашингтона. Однак через кілька місяців комунікація була відновлена.
У червні 2022-го року траплявся інцидент, коли Пхеньян не відповів на дзвінок Сеула через міжкорейський канал зв’язку. Тоді це трапилося через технічні причини, котрі були спричинені сильними дощами.