Кім Чен Ин і його підопічні ігнорують своїх південних сусідів.

Північна Корея уже четвертий день поспіль не відповідає на дзвінки Південної Кореї по гарячій "військовій лінії". Як повідомляє Yonhap, раніше ці розмови було рутиною.

Міністерство з питань об’єднання Південної Кореї заявило, що їхній північний сусід, ймовірно, "в односторонньому порядку" перервав лінію зв’язку. Пхеньян не відповідає на дзвінки з п’ятниці. У тому числі сторони не змогли поговорити і в ранок понеділка.

Зазвичай країни двічі на день спілкувалися о 9:00 та 17:00. У суботу та неділю ця "гаряча лінія" не працювала. Відповідно, Пхеньян уже мінімум тричі не підняв трубку від Сеула.

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На брифінгу для преси речник міністерства з питань об’єднання Ку Бьон Сам заявив, що уряд моніторить ситуацію і розглядає план подальших реакцій щодо цього випадку. Згодом Сеул виступить з офіційною позицією.

Yonhap відзначає, що така реакція Пхеньяна може бути зумовлена початком спільних американських і південнокорейських військових навчань. Вони розпочалися сьогодні, 10 квітня за участю американського авіаносця USS Nimitz. Або також це може бути пов’язано з останньою публікацією міністерством доповіді Південної Кореї про права людини в Північній Кореї.

Дзвінки Північної і Південної Кореї по гарячій військовій лінії: що ще відомо

Перша гаряча лінія була створена ще у 1971-му році для спільних переговорів. Загалом з того часу Пхеньян вісім разів переривав цей канал зв’язку.

Зокрема 2021-му році Північна Корея вирішила розірвати канал зв’язку на знак протесту проти рекламних кампаній сеульських активістів із критикою Пхеньяна і також через незадоволення проти військових навчань Сеула і Вашингтона. Однак через кілька місяців комунікація була відновлена.

У червні 2022-го року траплявся інцидент, коли Пхеньян не відповів на дзвінок Сеула через міжкорейський канал зв’язку. Тоді це трапилося через технічні причини, котрі були спричинені сильними дощами.

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