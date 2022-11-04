Разом з тим, у США попередили КНДР, що будь-яка ядерна атака проти союзників Америки призведе до "кінця режиму" Кім Чен Ина.

Північна Корея останнім часом активізувала свої військові сили. Так, після запуску балістичних ракет КНДР 4 листопада підняла у небо близько 200 військових літаків.

У відповідь на такі дії у Південній Кореї терміново підняли реактивні літаки-невидимки, пише Yonhap News Agency.

Як повідомили в Об’єднаному комітеті начальників штабів (JCS) літаки Північної Кореї виявили у небі між 11 ранку та 3 годиною дня. Вони знаходилися як над внутрішніми районами країни, так і біля західного та східного узбережжя.

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У відповідь на такі дії КНДР Південна Корея підняла у небо близько 80 винищувачів, включаючи F-35A.

Зазначимо, що постійні ядерні випробування Північної Кореї, яка регулярно запускає ракети у бік Південної Кореї та Японії, стали причиною занепокоєння з боку США, які є союзником обох країн. Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що у випадку використання Пхеньяном ядерної зброї, режиму Кім Чен Ина "прийде кінець".

"Будь-яка ядерна атака проти Сполучених Штатів або їхніх союзників і партнерів, включаючи використання нестратегічної ядерної зброї, є неприйнятною та призведе до кінця режиму Кіма", - категорично заявив очільник Пентагону.

Запуски ракет КНДР

Наприкінці жовтня – на початку листопада КНДР вдалася до нових провокацій та погрожує ядерною зброєю США і Південній Кореї. Так, 3 листопада Північна Корея вчергове здійснила запуск балістичної ракети невстановленого типу в напрямку Східного моря. Вона пролетіла над територією Японії. Через пуск ракети в деяких районах Японії було оголошено тривогу.

Раніше стало відомо, що Пхеньян запустив ракету, яка перетнула морський кордон з Південною Кореєю. Снаряд впав менш ніж за 60 км від міста Сокчхо.

У четвер, 6 жовтня, Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності в напрямку Японського моря, що стало шостим ракетним випробуванням КНДР за останні 12 днів.

Відомо, що наразі США та Південна Корея оголосили про продовження військово-повітряних навчань. Як пояснили у Сеулі – "у зв'язку з недавніми провокаціями Півночі". У навчаннях беруть участь близько 240 літаків США та південнокорейські винищувачі – військові планують здійснити 1600 вильотів, рекордних за всю історію щорічних навчань.

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