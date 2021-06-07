Сьогодні суд розпочинає розгляд по суті справи стосовно чотирьох підозрюваних у збитті малайзійського "Боїнга" (рейс MH17) у липні 2014 року.

Усі перші підозрювані у збитті малайзійського "Боїнга" (рейс MH17), що сталося у липні 2014 року в небі над окупованою частиною Донецької області, сьогодні не з'явилися на засідання суду в Нідерландах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив суддя Гендрік Стейнгаюс на початку засідання Окружного суду Гааги, яке відбувається в судовому комплексі "Схіпхол" (передмістя Амстердама); засідання транслюється на сайті, присвяченій справі MH17.

"Суд зазначає, що підозрювані Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Леонід Харченко не з'явилися. Вони поінформовані про ці слухання. Справи проти цих трьох підозрюваних продовжують слухатися у заочному порядку", - сказав суддя.

Підозрюваний Олег Пулатов, як і раніше, представлений стороною захисту, зокрема, адвокатом нідерландської юридичної компанії Sjöcrona Van Stigt Сабіною тен Дуссхате і адвокатом Баудевейном ван Ейком.

Щодо цих чотирьох підозрюваних відбуваються одночасні слухання, але їхні справи не об'єднані.

Суддя сказав, що сьогодні поновлюються слухання стосовно підозрюваних російського терориста Гіркіна (Стрєлкова), російського генерала Дубинського (позивний "Хмурий"), і Харченка (позивний "Крот"), які були призупинені 21 травня цього року. Також відновлюються слухання щодо Пулатова (позивний "Гюрза"), які були призупинені 26 травня.

Стейнгаюс зазначив, що сьогодні на судовому засіданні присутні родичі загиблих пасажирів літака рейсу MH17 та їхній захист.

Читайте такожТрагедія МН17: Нідерланди подають позов проти Росії

Суд в Гаазі у справі MH17

Сьогодні, 7 червня, суд розпочинає розгляд по суті справи стосовно чотирьох підозрюваних у збитті малайзійського "Боїнга" (рейс MH17) у липні 2014 року. Суд 7 червня розглядатиме більше загальні питання. Буде обговорено розслідування слідчого судді. Також можуть бути висловлені зауваження щодо інспектування реконструйованих уламків літака.

У наступні дні суд представить вступне слово для обговорень матеріалів справи.

Наразі суд зосереджує свою увагу на трьох ключових питаннях: чи був літак рейсу MH17 збитий ракетою із зенітно-ракетного комплексу "Бук", чи була ракета запущена з ЗРК "Бук" з агропромислового поля неподалік Первомайського, чи відігравали підозрювані роль у запуску ракети.

Особисті обставини підозрюваних також будуть обговорені, оскільки відповідна інформація доступна у матеріалах прокуратури.

Очікується, що суд обговорюватиме матеріали справи три дні - 8, 9 та 10 червня. Ще один день - 11 червня, запланований як додатковий день, якщо знадобиться.

Після цього сторона обвинувачення матиме можливість обговорити окремі розділи матеріалів справи 17 і 18 червня. Потім сторона захисту отримає можливість обговорити окремі розділи матеріалів справи, які вважатиме важливими.

Читайте також"Літайте там, де угробили 300 осіб": Лукашенко натякнув на Україну, коментуючи відмову літати через Білорусь

Збиття Росією літака MH17 над Донбасом: що відомо

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Крот"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

В Окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес стосовно чотирьох обвинувачених у справі МН17. Особисто жоден з них у судових слуханнях участі не бере.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко