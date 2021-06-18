Повітряне судно прибуло в Берлін за тижні після набуття чинності обмежень ЄС.

Журналісти з’ясували, що літак «кухаря Путіна» Євгена Пригожина, попри накладені санкції ЄС, ремонтується й обслуговується у Берліні.

Про це йдеться у матеріалі німецького видання Bild.

Літак типу Hawker 800XP знаходиться біля ангара місцевої компанії Beechcraft Berlin Aviation.

Повітряне судно прибуло в Берлін за тижні після набуття чинності обмежень ЄС. На борту крім екіпажу, за даними журналістів, був ще один «підозрілий пасажир» – Артем Степанов, котрий управляє кількома підставними фірмами Пригожина, що були створені заради обходу санкцій.

Читайте такожБайден заявив Путіну про неприпустимість кібератак в 16 секторах СШАHawker 800XP росіянин купив у грудні 2019 року через підставну компанію у Литві та зареєстрував його у крихітній країні всередині Італії Сан-Марино, де навіть немає свого аеропорту. Судно, імовірно, базується у Санкт-Петербурзі й належить компанії Clubgroup Ltd. Однак за даними російського реєстру, такої компанії не існує.

До лютого 2019 року інша підставна компанія Пригожина володіла ідентичним літаком, який також обслуговується у Берліні. Його, в основному, експлуатували для поїздок в Сирію, Лівію та інші країни, де армія «Вагнера» проводить операції з дестабілізації чи допомагає дружнім для Росії місцевим режимам з використанням сил місцевого населення.

А проте вказане повітряне судно було внесено до списку Мінфіну США заблокованих активів. «Імовірно, це одна з причин, чому Пригожин отримав новий літак такого ж типу від іншої підставної компанії наприкінці 2019 року», – пишуть автори матеріалу.

Він довірив Степанову тільки технічне обслуговування нового літака. У коментарі виданню представники міністерства економіки Німеччини підтвердили, що користування підсанкційними об’єктами має бути заблоковано, але не уточнили про долю конкретного літака на території країни.

Євген Пригожин – кримінальний авторитет з Санкт-Петербурга, що відбував покарання за пограбування і проституцію неповнолітніх, є одним з важливих соратників Путіна й керує його приватною армією «групою Вагнера». У зв’язку з цим Пригожин причетний до численних серйозних порушень резолюцій ООН.

Також його звинувачують в убивстві трьох російських журналістів у Центральноафриканській Республіці. Він вважається відповідальним за роботу «фабрики тролів», націленої на поширення кремлівської пропаганди.

Пригожин – один з ключових фігурантів справи втручання Росії у президентські вибори США у 2016 році та розшукується ФБР за нагороду у чверть мільйона доларів.

Пригожина називають «кухарем Путіна», бо кілька років тому він володів розкішним рестораном у Санкт-Петербурзі, де російський глава любив поїсти, а пізніше постачав Кремлю їжу.

З 15 жовтня 2020 року Пригожин перебуває у санкційному списку США і ЄС. Це означає, що йому заборонено в’їжджати до Євросоюзу, а його «активи» всередині блоку заблоковані.

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Автор: Яна Ставська