"Кухар Путіна" зняв фільм про російських найманців, яке повинне переконати африканців і росіян в тому, що вони - герої.

У події були всі риси прем'єри в Голлівуді: схвильований натовп, велетенський екран і навіть червона доріжка. Але цей дебют дорогого кіновиробництва проходив на стадіоні Бартелемі Боганди в місті Бангі, столиці ЦАР. І глядачам пропонували не останній популярний блокбастер.

10 тисяч людей заповнили місця на стадіоні, щоб подивитися продукцію пропаганди Росії. Фільм називався "Турист". Він прославляє місію так званих російських "військових інструкторів" у ЦАР, - пише CNN. Російське кіно було дубльоване місцевою мовою санго. В ньому можна побачити значно більше, ніж гучні вибухи, великі гармати й красиві кадри африканських джунглів. Він ретельно підсумовує те, як переплелися різні нитки російського впливу на Африканському континенті.

CNN пише, що російські "військові інструктори", про яких зняли кіно, - це найманці групи "Вагнер", пов'язаної з олігархом Євгенієм Пригожиним. Він наближений до Кремля і відомий також як "кухар" Володимира Путіна. ЦАР стала одним з головних бойових театрів для солдатів удачі "Вагнера". Країна багата на природні ресурси й політично нестабільна. З грудня повстанські групи ведуть боротьбу проти президента Фостена-Аршанжа Таудери і його уряду за контроль в країні.

Найманці через "рожеві окуляри"

Читайте такожForeign Policy: Найманці "Вагнера" беруть під контроль нафту Сирії "Турист" починається зі сцени потужної атаки проти російських найманців. Бійці з ЦАР зображуються як жорстокі бандити, які раптом виїжджають з кущів на мотоциклах, щоб розстріляти місцеве населення й пограбувати відділення поліції. Натомість найманці з Росії показані як "захисники народу", їх менше, але вони запекло ведуть боротьбу всупереч всьому. Після класичного для кіно про війну початку африканські бійці перемагають. Протагоніст фільму, відомий лише за позивним "Турист", лежить на землі з закривавленими губами. Все вказує на те, що він сильно поранений.

А потім глядачам показують події за кілька днів до цієї сутички. Робота найманців з Росії в ЦАР зображується "в рожевих тонах". Вони пліч-о-пліч з місцевими військовими відбивають атаки заколотників, перешкоджаючи їм захопити столицю й повернути режим попереднього президента Франсуа Бозізе. Російські персонажі фільму постійно критикують інші західні сили в ЦАР. Один з найманців каже: "Американці стверджують, що б'ються за демократію, росіяни ж б'ються за справедливість".

Російські так звані "інструктори" в ЦАР нібито повинні тренувати місцеві сили, а не брати участь у битвах на передовій. Однак, у фільмі вони роблять значно більше, ніж повинні. Це відображає ситуацію в реальному світі. Міжнародна спільнота знає, що найманці може й проводять якісь тренування, але також беруть активну участь у бойових операціях. Таким чином, фільм "Турист" перетворився з фантастики в стрічку, засновану на реальних подіях. В кадрі видно, як російські війська прилітають аеропорт Бангі на ІЛ-76 ВПС РФ. Стає зрозуміло, що так звані "інструктори" постійно проводять ротації.

Російські військово-повітряні сили Росії доставляють зброю й "інструкторів" в ЦАР з січня 2018 року з дозволу ООН, який скасував ембарго. Нещодавно представник уряду країни підтвердив, що зараз на її території працює більше 300 російських військових "інструкторів".

Хто профінансував зйомки "Туриста"? Це така ж загадка, як і фінансування самого "Вагнера". Сайт кіно нічого не говорить про гроші. Лише вказано, що всі права на фільм належать компанії Tourist Film Group. Але в титрах на початку фільму згадується студія "Паритет Медіа". Згідно з розслідуванням російської Fontaka.ru, дружина "кухара Путіна" Любов Пригожина володіє компанією під назвою "Паритет". Російське видання Meduza поговорило з трьома людьми, пов'язаними з фільмом "Турист". Всі вони сказали, що Пригожин профінансував це кіно для того, щоб "відмити імідж Вагнера".

Читайте такожПовстанці в ЦАР ліквідували російських найманців з "ПВК Вагнера" - ЗМІІнший натяк на причетність Пригожина - це поява в "Туристі" Сета Віреду. Розслідування CNN виявило його причетність до фабрики тролів Росії, запущеної в Гані у 2020 році. В "Туристі" Віреду, який раніше жив у Росії й розмовляє російською мовою, грає священика, який хоче повернути режим президента Бозізе. Поява Віреду в фільмі про "Вагнер", пов'язаному з Пригожиним, навряд чи збіг обставин.

Прославляння "військових інструкторів"

"Турист" - це, принаймні частково, спроба покращити ставлення до "Вагнера" в ЦАР. Нещодавно звіт ООН виявив, що російські найманці разом з бійцями урядових сил скоюють жорстокі злочини. Валерій Захаров, який виступає в ролі радника з національної безпеки в ЦАР, заперечує це. Однак, фільм переслідує й іншу мету. Він прославляє найманців перед російською аудиторією. "Туриста" показали на телебаченні в РФ через 5 днів після прем'єри в ЦАР.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань