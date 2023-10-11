США не виключають нових санкцій проти Ірану.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що фінансування України, як військова, так і пряма бюджетна підтримка, а також ресурси для Ізраїлю є абсолютними головними пріоритетами адміністрації Байдена.

"Ми абсолютно ясно дали це зрозуміти Конгресу і вважаємо, що існує суттєва підтримка з боку обох партій. Ми збираємося надати членам Конгресу можливість з'ясувати, як просуватися вперед у виконанні обіцянок, як тільки спікер буде на своєму місці", - сказала Йеллен, пише Bloomberg.

Йеллен також сказала, що отримує "деякі позитивні відповіді" на свій заклик до інших урядів наслідувати приклад США і пообіцяти Світовому банку більше коштів для збільшення його кредитного потенціалу.

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За її словами, адміністрація Байдена не виключає нових санкцій проти Ірану у зв'язку з відновленням конфлікту на Близькому Сході, але ніяких рішень прийнято не було.

"Я б не стала нічого виключати з обговорення можливих майбутніх дій, але я безумовно не хочу забігати вперед в порівнянні з тим, де ми знаходимося зараз", - сказала Йеллен.

Йеллен відкинула поширену думку про те, що США поступово послабили деякі санкції щодо продажу іранської нафти в рамках більш широких зусиль з дипломатичного зближення.

"Ми жодним чином не послабили наші санкції щодо іранської нафти", - сказала вона, додавши, що США постійно вивчають нову інформацію, яка може виправдати посилення санкцій. "Ми продовжимо це робити".

Допомоги Україні від США - деталі

США здатні одночасно надавати військову допомогу і Україні, і Ізраїлю, тому події останніх днів не загрожують Києву втратою підтримки з боку Вашингтона. Про це повідомив під час брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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