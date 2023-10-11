У новий пакет увійдуть снаряди AIM-9 для нової системи протиповітряної оборони, яку США незабаром відправлять в Україну.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін повідомив, що США виділяють 200 мільйонів доларів на новий пакет безпекової допомоги для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін сказав на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16"), яке відбувається у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

"Я пишаюсь тим, що Сполучені Штати оголосять про найновіший безпековий пакет для України на суму 200 мільйонів доларів", - наголосив Остін.

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Зокрема, за його словами, у новий пакет увійдуть снаряди AIM-9 для нової системи протиповітряної оборони, яку США незабаром відправлять в Україну.

Також у нову допомогу увійдуть додаткові артилерійські боєприпаси та ракети, високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкове озброєння і спорядження для протидії російським дронам.

Як сказав Остін, загальне зобов'язання США у галузі безпекової допомоги для України тепер досягне позначки у 43,9 млрд доларів з часу початку повномаштабної війни президента РФ Володимира Путіна проти України.

"Я задоволений тим, що ця коаліція за участі близько 50 держав доброї волі з усього світу згуртувалася для виділення понад 33 млрд доларів на безпекову допомогу України", - сказав Остін.

Він зазначив, що понад десяток союзників зобов'язалися виділити більше коштів на допомогу України, аніж США, у відповідності до ВВП.

Засідання групи "Рамштайн" - новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Володимир Зеленський назвав три нагальні пріоритети, з якими приїхав на засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16"). Зокрема, йдеться про посилення української системи протиповітряної і протиракетної оборони, про потребу в отриманні ракет дальнього радіуса дії і артилерії.

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