"Після обрання Трампа вікно можливостей для Росії закриється на початку 2025 року", - аналітик Михайло Самусь

Директор платформи New Geopolitics Research Network, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь розповів УНІАН, чому Росія та її партнери не у захваті від перемоги Трампа на виборах в США.

Республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США. Остаточну перевагу над демократкою Камалою Гарріс йому принесла перемога у штаті Вісконсин, пише Associated Press. Усього Трамп набрав 277 із 270 необхідних для перемоги голосів виборщиків. Його конкурентка Камала Гарріс наразі має 224 голосів виборщиків. Шансів на перемогу у неї вже нема.

Якщо дивитись на реакцію світу і зокрема Росії на такі результати американських виборів, складається враження, що в Кремлі не у захваті від Трампа. Про те, що стоїть за такою реакцією, чому новообраний президент США не влаштовує Вісь зла та що може зробити Байден для підсилення України під кінець своєї каденції, УНІАН поспілкувався з директором платформи New Geopolitics Research Network, заступником директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусем.

За інформацією Reuters, після оголошення результатів президентських перегонів у Сполучених Штатах, ціни на нафту знизились у середу більше ніж на 1%. Ви у Facebook також написали, що нафта напружилася. Розповісте детальніше?

Програма Республіканської партії починається з фрази "Drill, baby, drill", тобто "буріть… буріть", а це означає, що Сполучені Штати при Трампові будуть виходити на ринок нафти, прагнучи захопити цей ринок, стати енергетичним лідером у світі. Тобто, ціни на нафту можуть впасти. Фактично - рухнути. І це, очевидно, може дуже сильно змінити ситуацію в політичному плані. Підкосити позиції ОПЕК+, і, звісно, нас цікавить Росія.

Реакція РФ на інформацію про перемогу Трампа говорить сама за себе…

Росія від цього може дуже постраждати. Цей аспект дійсно є дуже важливим з точки зору спроможності Росії продовжувати війну. Адже війна, насправді, багато в чому продовжується саме за рахунок того, що Росія продовжує заробляти сотні мільярдів доларів на нафті.

Це дозволяє їй купували "Шахеди", балістичні ракети (половина боєприпасів купується у КНДР), північнокорейських солдат і так далі. Ба більше, це дозволяє РФ купувати мікроелектроніку навіть у Сполучених Штатах, та й по всьому світу.

Без грошей Росія не зможе вести цю війну. І падіння ринку нафти може зіграти досить позитивну роль для нас.

В своєму дописі ви також згадуєте Китай. На ваш погляд, варто чекати нового раунду протистояння між КНР та США?

Що стосується Китаю, відомо, що Трамп зараз оголосить (принаймні він це обіцяв) торговельну війну Китаю, розпочне зведення 60-відсоткового мита для китайських товарів і, відповідно, Китай може також запровадити проти Сполучених Штатів свої мита. Це може стати початком реальної торговельної війни світового масштабу. І, звісно, для Китаю це дуже погані новини.

Глобальні плани КНР стосовно "one way, one belt" [один пояс, один шлях], інші його стратегії також просто можуть рухнути. І це може дуже боляче вдарити по китайській економіці, яка і так перебуває у дуже непростому стані. Своєю чергою, це може запустити неприємні процеси всередині Китаю. Адже там теж не все так просто, як здається (далеко не усі там згуртувалися довкола Комуністичної партії і крокують до будівництва комунізму).

Але усі ці процеси можуть початись лише після офіційної інавгурації новообраного президента США?

Ці рішення будуть ухвалені, скоріше за все, після інавгурації. Тобто не безпосередньо 20 січня, коли відбудеться ця подія, а пізніше, бо відбуватимуться призначення кабінету, офісу і так далі. Але у будь-якому разі, оскільки Демократична партія програла ще й Сенат та Палату представників, ці рішення можуть пройти дуже швидко.

До цього часу Вісь зла буде поспішати. Грубо кажучи, у Росії залишається вікно можливостей до лютого-березня наступного року. І вона намагатиметься до цього часу зробити максимум, зокрема на фронті.

Яка роль Плану перемоги України в цій ситуації?

План перемоги був відкинутий адміністрацією Байдена. Це очевидно. Але тепер у Байдена, який зараз, як кажуть у Сполучених Штатах, є кульгавою качкою, існує дві опції: або залишатися кульгавою качкою і спокійно доживати до кінця своєї каденції, або, все ж таки, вийти з цього образу.

Маєте на увазі, що під завісу каденції Байден може прийняти давно очікувані Україною рішення?

У нього є усі можливості. У нього залишилося ще дуже багато фінансових ресурсів, які він не реалізував з тієї допомоги, яка була виділена у квітні цього року. Тобто, США можуть передати Україні усі необхідні далекобійні засоби, якими би ми могли і збивати російські Су-34, які несуть КАБи, і завдавати ударів по російській території ATACMS, ракетами JASSM для F-16 і так далі. Тоді Росія просто не зможе реалізувати будь-які задуми, які має до лютого наступного року.

А якщо цього не відбудеться?

Якщо Байден не зробить цього, тоді нам дійсно буде важко. Тобто, тоді нам треба буде, все ж таки, більше орієнтуватися на внутрішній План перемоги, який зараз розробляється. Він більше про нас: про проведення реформ, у тому числі, в обороні, про зміну організаційної структури Збройних сил, наприклад, перехід на дивізійну структуру, модернізацію системи мобілізації з виходом на мотивацію та рекрутинг і так далі.

Віталій Саєнко