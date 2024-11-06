Світові політики публікують свої привітання Трампу в соціальних мережах.

Світові політики почали вітати Дональда Трампа з перемогою на виборах у США-2024. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу написали свої слова привітання в X (Twitter).

"Вітаю президента Дональда Трампа. Готові працювати разом, як ми вже робили це протягом 4 років. З повагою та амбіціями, для спільного миру та процвітання", - написав Макрон у X.

Нетаньяху ж назвав результати цих виборів "історичним поверненням" політика в Білий дім.

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"Ваше історичне повернення в Білий дім знаменує собою новий початок для Америки і потужне підтвердження прихильності до великого союзу між Ізраїлем і Америкою", - наголосив Нетаньяху в публікації.

Крім цього, своє привітання опублікував у X генеральний секретар НАТО Марк Рютте:

"Його лідерство знову матиме ключове значення для збереження сили нашого Альянсу. Я з нетерпінням чекаю можливості знову попрацювати з ним, щоб просувати мир через силу НАТО".

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що США і Британія "як найближчі союзники" пліч-о-пліч стоять, захищаючи спільні цінності демократії та свободи.

"Від зростання і безпеки до інновацій і технологій, я знаю, що особливі стосунки між Великою Британією і США будуть продовжувати процвітати по обидва боки Атлантики протягом багатьох років", - зазначив він.

Привітали Трампа з перемогою на виборах також президент Сербії Олександр Вучич та канцлер Австрії Карл Нехаммер. Вони з нетерпінням чекають розширення та зміцнення взаємин, заради стабільності, зростання та миру.

Привітання також написав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді:

"Сердечно вітаю мого друга з історичною перемогою на виборах. Оскільки ви розвиваєте успіхи свого попереднього терміну, я з нетерпінням чекаю на відновлення нашої співпраці для подальшого зміцнення всеосяжного глобального та стратегічного партнерства Індії та США".

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