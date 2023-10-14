Протягом зими буде розглянуто питання повної заборони угод, а також додаткових обмежень.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з російським вторгненням в Україну, Фінляндія може повністю заборонити угоди з нерухомістю для росіян.

Про це заявив глава Міноборони Фінляндії Антті Хяккянен в інтерв'ю газеті Helsingin Sanomat, зазначивши, що перш за все йдеться про росіян, проте нововведення торкнеться всіх, хто не має паспорта країни ЄС.

Протягом зими буде розглянуто питання повної заборони угод, а також додаткових обмежень.

Відео дня

Також повідомляється, що заборона передбачає ряд винятків, буде затверджено перелік конкретних ситуацій, в яких подібні угоди будуть можливі. Також буде посилено контроль за угодами.

"Щоб не вийшло так, як свого часу, коли з'ясувалося, що росіяни володіють верф'ю в Гельсінкі, або щось ще", - зазначив міністр.

Нерухомість росіян

У серпні 2022 року стало відомо про те, що громадяни Росії можуть втратити нерухомість за кордоном. Повідомлялося, що росіяни можуть втратити нерухомість в Польщі, Литві, Латвії та Франції. Загроза виникла через проблеми з оплатою комунальних послуг.

Громадянам РФ доводиться оформлювати карти в банках Туреччини, Вірменії та Казахстану. Крім того, деякі власники нерухомості укладають угоди з керуючими компаніями по оплаті комунальних платежів.

Вас також можуть зацікавити новини: