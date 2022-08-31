Країни Європи все сильніше затягують "санкційний зашморг" на шиї росіян

Росіяни можуть втратити нерухомості в Польщі, Литві, Латвії і Франції. Загроза виникла через проблеми з оплатою комунальних послуг.

Про це пише РИА Новости.

Партнер Intermark Real Estate Ірина Мошева зазначила, що власники житла в Литві та Латвії можуть зіткнутися з цією проблемою, тому що влада цих країн обмежили в'їзд для росіян та ввела ряд інших заходів. Наприклад, Рига не буде продовжувати дію посвідки на проживання росіянам. Крім того, карти російських банків не можна використовувати за кордоном.

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За її словами, громадянам РФ доводиться оформляти карти в банках Туреччини, Вірменії та Казахстану. Крім того, деякі власники нерухомості укладають угоди з керуючими компаніями по оплаті комунальних платежів. Також, вона зазначила, що росіяни розглядають можливість отримання другого паспорта через купівлю громадянства за інвестиції. Серед найбільш популярних країн виявилися Вануату, Чорногорія, Гренада та Туреччина.

У свою чергу гендиректор Golden Brown Group Тетяна Бурлаковська заявила, що ризики втрати нерухомості для росіян існують у Франції, Італії та Іспанії.

Водночас гендиректор Tweed Ірина Могилатова вказала на проблеми з нерухомістю в Польщі, Чехії та Болгарії. Вона вважає, що незабаром цю нерухомість доведеться продати за дуже низькими цінами.

Візовий бан для росіян - що відомо

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявляв, що серед країн-членів Європейського Союзу є різні думки з приводу можливої заборони видачі віз російським громадянам.

Ряд країн, зокрема, Франція і Німеччина виступають проти введення повної заборони на видачі віз ЄС громадянам Росії.

Як компромісне рішення розглядається призупинення дії угод про спрощення візового режиму з Росією і Білоруссю.

Financial Times з посиланням джерела повідомляла, що міністри закордонних справ Євросоюзу підтримали призупинення дії угоди ЄС про спрощення візового режиму з Росією, щоб обмежити кількість виданих віз росіянам.

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель виступав проти пропозиції заборонити видачу шенгенських віз громадянам РФ. Він також заявив напередодні зустрічі міністрів, що міністри закордонних справ Європейського Союзу навряд чи одностайно підтримають заборону на видачу віз усім росіянам.

П'ять країн ЄС, що межують з Росією (Естонія, Латвія, Литва, Польща і Фінляндія), можуть заборонити російським туристам в'їзд у свої країни, навіть якщо Євросоюз не введе загальносоюзну заборону. В Латвії також розглядають можливість анулювати візи і посвідки на проживання для росіян, які підтримують війну проти України.

31 серпня глава МЗС Угорщини Петер Сійярт заявив, що ЄС призупинить дію угоди з Росією, яке спрощує видачу віз, але повної заборони на видачу віз не буде.

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