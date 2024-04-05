Чо Тхе Ель також додав, що КНДР постачає в Росію зброю, порушуючи резолюції ООН, що становить загрозу для Корейського півострова.

Південна Корея виділить $2,3 млрд як допомогу Україні з 2024 року. Про це повідомив глава МЗС республіки Чо Тхе Ель, уточнивши, що середньо- і довгостроковий пакет на $2,3 млрд як допомогу Україні надаватимуть із 2024 року.

Крім цього, Південна Корея виділить через фонд НАТО $12 млн на роботу реабілітаційних центрів для поранених українських військовослужбовців, додав міністр під час засідання глав МЗС країн НАТО та їхніх партнерів. Корея не постачає Україні озброєння і боєприпаси, але надавала гуманітарну та фінансову допомогу.

Чо Тхе Єль також додав, що КНДР постачає в Росію зброю в порушення резолюцій ООН, що становить загрозу для Корейського півострова. Потенційна передача російських передових технологій і нафти Пхеньяну ж, за його словами, становитиме загрозу для режиму нерозповсюдження.

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Війна в Україні - позиція Південної Кореї

Південну Корею розлютила співпраця РФ із КНДР. Уряд країни запровадив санкції проти двох російських суден, залучених до транспортування військових вантажів до Північної Кореї.

Як повідомляє МЗС Південної Кореї, обмеження також запроваджуються щодо двох юридичних і двох фізичних осіб, причетних до фінансування ядерних і ракетних розробок КНДР.

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