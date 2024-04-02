У Сеулі наголосили, що військове співробітництво, включаючи торгівлю зброєю між РФ та КНДР, є явним порушенням резолюцій Ради безпеки ООН.

Південну Корею розлютила співпраця РФ з КНДР. Уряд країни запровадив санкції проти двох російських суден, залучених до транспортування військових вантажів у Північну Корею.

Як повідомляє МЗС Південної Кореї, обмеження також вводять стосовно двох юридичних та двох фізичних осіб, причетних до фінансування ядерних і ракетних розробок КНДР.

Зазначається, що зазначені судна перевозили велику кількість контейнерів з військовим вантажем між Росією та Північною Кореєю. У Сеулі наголосили, що військове співробітництво, включаючи торгівлю зброєю між РФ та КНДР, є явним порушенням резолюцій Ради безпеки ООН та "актом, який серйозно загрожує миру та стабільності не лише на Корейському півострові, а й у всьому світі".

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У міністерстві додали, уряд Південної Кореї може вжити додаткові заходи у разі необхідності. Також Сеул запровадив санкції проти двох російських організацій та двох осіб, які їх представляють. Вони причетні до відправки в РФ працівників Північної Кореї, включно з IT-персоналом.

Йдеться про ТОВ "Інтелект" та його представника Сергія Козлова, а також компанію "Содействие" та її представника Олександра Панфілова. Вони забезпечили північнокорейський персонал документами, іноземною валютою, а також сприяли його виїзду та перебуванню в РФ. Південна Корея вважає, що ці робітники можуть виїжджати в Росію в рамках компенсації, яку надає Москва за отримання північнокорейської зброї.

"Наш уряд ще раз рішуче закликає Росію негайно припинити будь-яку незаконну співпрацю з Північною Кореєю, включаючи військову співпрацю, яка порушує резолюції Ради безпеки, і виконати свої зобов'язання як постійного члена Ради безпеки ООН. Ми продовжуватимемо вживати суворих заходів разом з міжнародною спільнотою" - наголосили у Сеулі.

Співпраця КНДР та РФ

Раніше міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік повідомляв, що Північна Корея прискорює темпи поставок секретної зброї для РФ.

При цьому Росія також допомагає КНДР. Нещодавно вона наклала вето на резолюцію ООН щодо продовження моніторингу санкцій проти Північної Кореї експертами організації. Ця група здійснювала моніторинг санкцій ООН проти КНДР впродовж останніх 15 років за її програми ядерної зброї та балістичних ракет.

У Міністерстві оборони США вважають, що Північна Корея продовжує надавати Росії допомогу у її агресивній війні проти України.

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