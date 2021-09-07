Південна Корея стала восьмою країною у світі, яка розробила таку зброю.

Південна Корея успішно провела випробування балістичної ракети власного виробництва (БРПЛ) з нового підводного човна, ставши восьмою країною у світі, яка володіє цією зброєю.

Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на військові джерела.

Випробування підводного катапультування БРПЛ з підводного човна Dosan Ahn Chang-ho Агентство оборонних розробок (ADD) провело минулого тижня.

Джерела повідомили, що після серії додаткових випробувань БРПЛ буде серійно проводитися для розгортання.

Читайте такожЖителям КНДР заборонили обговорювати зовнішність Кім Чен Ина після його схудненняЗгідно з джерелами, БРПЛ вважається варіантом балістичної ракети Hyunmoo-2B з дальністю польоту близько 500 кілометрів і буде оснащена звичайними боєголовками. Повідомляється, що ракета отримала кодову назву Hyunmoo 4-4.

Південна Корея стала восьмою країною у світі, яка розробила БРПЛ після США, Великобританії, Франції, Індії, Китаю, Північної Кореї та Росії.

Як зазначає агентство, Міністерство оборони в Сеулі відмовилося офіційно підтвердити розробку.

На відміну від звичайних ракет наземного базування, БРПЛ важче виявити, оскільки вони запускаються з підводних човнів для раптових ударів, тому їх часто називають "радикальними змінами". Очікується, що нова ракета стане ключовим інструментом стримування для Південної Кореї, яка постійно стикається з погрозами з боку Північної Кореї.

Водночас зростає загроза з боку сусіда Південної Кореї – КНДР. Раніше у "МАГАТЕ" при ООН припустили, що Пхеньян, імовірно, перезапускає свій ядерний комплекс у Йонбені. Саме на цьому комплексі, вважають, виробляють плутоній, який використовують у ядерній зброї.

Північна Корея продовжувала розробляти ядерну зброю відтоді, як вигнала інспекторів "МАГАТЕ" з країни, провівши своє останнє випробування у 2017 році.

Автор: Інна Андаліцька