​​​​​​​Це перша ознака активності з грудня 2018 року.

Північна Корея, найімовірніше, перезапускає свій ядерний комплекс у Йонбені.

Про це йдеться у звіті МАГАТЕ, цитує BBC.

Саме на цьому комплексі, вважають, виробляють плутоній, який використовують у ядерній зброї.

Експерти дослідили супутникові знімки території та прийшли до висновків, що реактор скидає охолоджувальну воду з липня, що підтверджує його роботу.

Читайте такожІДІЛ взяв на себе відповідальність за ракетний обстріл аеропорту Кабула - ЗМІЦе була перша ознака активності з грудня 2018 року – через кілька місяців, коли Трамп зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином у Сінгапурі.

Радіохімічна лабораторія того ж комплексу, за даними фахівців, пропрацювала 5 місяців – до липня 2021 року, що дозволяє припустити, що вона відпрацювала повну партію відпрацьованого палива.

У зв’язку з новими даними у МАГАТЕ заявили про "серйозну тривогу" та про порушення резолюції Радбезу ООН.

Північна Корея продовжувала розробляти ядерну зброю відтоді, як вигнала інспекторів МАГАТЕ з країни, провівши своє останнє випробування у 2017 році.

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Автор: Яна Ставська