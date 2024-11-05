Китай зберігає мовчання з приводу розвитку подій на знак невдоволення.

Альянс, що зароджується між Росією і Північною Кореєю , створює китайському президенту Сі Цзіньпіну ще одну проблему, оскільки Пекін піддається зростаючому міжнародному тиску з вимогою приборкати двох своїх найближчих дипломатичних партнерів. Про це пише Bloomberg.

Високопоставлений південнокорейський чиновник повідомив, що розгортання військ КНДР в Україні не відповідає інтересам Китаю, додавши, що Сеул попросив офіційних осіб у Пекіні відігравати відповідальну роль у конфлікті.

"Для Сі це дипломатичний головний біль, який настає в небезпечний час. Хоча Китай був найбільшим благодійником Росії та Північної Кореї останніми роками, оскільки китайський лідер кидає виклик світовому порядку на чолі зі США, він прагнув зобразити Пекін як нейтральний щодо війни в Україні, водночас прагнучи поліпшити стосунки зі США та їхніми союзниками. Оскільки економіка Китаю перебуває в занепаді і підтримується експортом, він зацікавлений у збереженні більш-менш стабільних зовнішніх відносин", - ідеться в статті.

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Зазначається, що партнерство Путіна і Кіма порушує обережний баланс Сі на обох фронтах. Відносини Росії та Північної Кореї не тільки ризикують посилити економічний тиск на Китай, а й підривають аргумент Пекіна про те, що США не повинні мати військових союзів у регіоні. Науковий співробітник Китайського центру Джона Л. Торнтона та Інституту Брукінгса Патриція Кім зазначила:

"Пекін буде обережний, щоб публічно не відчужувати Пхеньян або Москву. Але в міру того, як зростають побоювання з приводу ескалації з боку Північної Кореї, це може підштовхнути китайських лідерів до участі в тихій дипломатії зі своїми європейськими, азіатськими та американськими колегами".

Журналісти зазначають, що Китай публічно зберігає мовчання з приводу відправки військ Північної Кореї в Росію, що є ознакою того, що він незадоволений тим, що Кім додає ризиків у геополітичний ландшафт.

Посилюючи турбулентність, Північна Корея запустила ймовірні балістичні ракети у вівторок, через кілька днів після запуску міжконтинентальної балістичної ракети, яка продемонструвала здатність Кіма завдати ядерного удару по материковій частині США. Це повідомлення прозвучало на порозі напружених виборів у США, які можуть повернути до влади Дональда Трампа, що пригрозив поновити торговельну війну з Китаєм і підвищує ймовірність нового раунду перемовин з Кімом.

Вимога до Росії припинити війну може "позбавити Пекін важливого партнера", за словами Ніла Томаса, наукового співробітника з китайської політики в Центрі аналізу Китаю Інституту політики азійського суспільства.

"Пекін навряд чи відреагує таким чином, який підірве його зростаюче дипломатичне, економічне і військове співробітництво з Москвою. Він, швидше за все, посилить свою власну взаємодію з Пхеньяном", - пояснив він.

Співпраця РФ і КНДР - останні новини

До Росії прибули понад 10 тисяч військових із Північної Кореї для підтримки війни проти України.

"Ми розуміємо, що понад 10 000 північнокорейських військовослужбовців зараз перебувають у Росії, і значна частина з них перемістилася в прифронтові райони, включно з Курськом", - заявив представник міністерства оборони Південної Кореї Чон Ха-Кьо з посиланнями на дані розвідки.

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