Значна їхня частина перебуває у прифронтових районах.

У Росію прибули понад 10 тисяч військових з Північної Кореї для підтримки війни проти України.

"Ми розуміємо, що понад 10 000 північнокорейських військовослужбовців наразі перебувають у Росії, і значна частина з них перемістилася до прифронтових районів, включаючи Курськ", — заявив на брифінгу речник міністерства оборони Південної Кореї Чон Ха-Кьо з посиланнями на дані розвідки, пише Reuters.

За словами Чона, вони ще не мають даних про участь північнокорейських військових у боях чи загибель до 40 з них, про що раніше заявляли деякі ЗМІ. Речник Держдепу Метью Міллер також зазначав, що Штати зафіксували близько 10 тисяч північнокорейських солдатів у Курській області.

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Він нагадав, що держсекретар Ентоні Блінкен раніше вказував інші цифри - тоді казали про близько 8 тисяч солдатів із Північної Кореї.

"Зараз ми оцінюємо, що близько 10 тисяч прибули в Курську область і можуть почати участь у боях найближчими днями", — зазначив Міллер.

Північна Корея - новини про участь у війні проти України

Вчора ввечері президент Володимир Зеленський повідомив про прибуття в Курську область 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців.

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки вважають, що Москва направила в цей регіон 10 тисяч північнокорейців.

Раніше WSJ писало, що розгортання військ КНДР у Росії є неприйнятним для Китаю. Це ставить Пекін перед дилемою, перевіряючи межі його здатності впливати на сусідів.

За даними ЦПД, Північнокорейські війська вже вступили у бій із Збройними силами України на Курському напрямку. Наразі відомо, що сили КНДР вже потрапили під обстріл.

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