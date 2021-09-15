Запуски відбулися після того, як Пхеньян заявив про успішне випробування нової крилатої ракети великої дальності

КНДР запустила дві балістичні ракети – всього через кілька днів після випробувань крилатої ракети великої дальності.

Про це пише Reuters.

Імовірні ядерні ракети були випущені зі східного узбережжя Північної Кореї, заявив Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Японія підтвердила запуск невпізнаних об’єктів з боку КНДР. Прем’єр країни Йошіхіде Суга назвав запуски ракет "обурливим" і рішуче засудив дії КНДР як загрозу миру й безпеки у регіоні, пише AP.

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Запуски відбулися після того, як Пхеньян заявив про успішне випробування нової крилатої ракети великої дальності, що у країні назвали "стратегічною зброєю величезної ваги". За даними KCNA, випущені на вихідних ракети пройшли 1500 км за двочасову траєкторію польоту – над Північною Кореєю і її територіальними водами з відпрацюванням ураження цілей.

Аналітики вважають, що ці ракети можуть стати першою подібною зброєю в країні, котра володіє ядерним потенціалом.

КНДР неухильно розвиває свою збройну програму на тлі протистояння через переговори, спрямовані на ліквідацію цих програм й програм створення балістичних ракет в обмін на послаблення санкцій США.

Переговори знаходяться у глухому куті з 2019 року.

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Автор: Яна Ставська