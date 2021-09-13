Центральне телеграфне агентство Кореї стверджує, що їх нові ракети вразили цілі на відстані 1,5 тисяча кілометрів.

Північна Корея заявила про успішні випробування крилатих ракет великої дальності.

Про це йдеться у звіті Державного центрального інформаційного агентства Кореї, передає CNN.

Випробування проходили 11-12 вересня. Нову зброю два роки розробляла Академія оборонних наук.

У КНДР назвали крилаті ракети великої дальності ефективним засобом стримування для більш надійних гарантій безпеки КНДР, а також стримуванням військових маневрів ворожих сил.

У США зазначили, що їм відомо про запуски крилатих ракет з Північної Кореї. Випробування, на їхню думку, загрожують сусідам КНДР і міжнародному співтовариству.

У Південній Кореї кажуть, що часто виявляють крилаті ракети північного сусіда під час випробувань на малих висотах.

За даними KCNA, нові ракети КНДР вразили цілі на відстані 1,5 тисяча кілометрів.

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Днями стало відомо, що Південна Корея успішно провела випробування балістичної ракети власного виробництва (БРПЛ) з нового підводного човна.

Південна Корея стала восьмою країною у світі, яка розробила БРПЛ після США, Великобританії, Франції, Індії, Китаю, Північної Кореї і Росії.

На відміну від звичайних ракет наземного базування, БРПЛ важче виявити, оскільки вони запускаються з підводних човнів для раптових ударів.

Раніше в "МАГАТЕ" при ООН припустили, що Пхеньян, ймовірно, перезапускає свій ядерний комплекс в Йонбені. Вважається, що саме на цьому комплексі виробляють плутоній, який використовують в ядерній зброї.

Північна Корея продовжувала розробляти ядерну зброю з того часу, як вигнала інспекторів "МАГАТЕ" з країни, провівши своє останнє випробування у 2017 році.

Автор: Денис Прядко