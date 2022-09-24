Це відбувається на тлі візиту віце-президента США Камали Харріс до Південної Кореї.

Північна Корея може готуватися провести випробування балістичної ракети підводних човнів (БРПЧ). Це відбудеться на тлі візиту віце-президента США Камали Харріс до Південної Кореї.

Відповідна інформація надійшла від видань Yonhap та Reuters.

Корейські журналісти послалися на анонімне джерело в південнокорейській армії. Військові зафіксували приготування до випробування в портовому місті Сінпхо, провінція Хамген-Намдо. Це збігається з відомостями зі звіту американського аналітичного центру, який засновано на свіжих супутникових знімках.

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У канцелярії президента Південної Кореї Юн Сук Еля заявили, що глава держави знає про дії, які можуть бути підготовкою до провокацій, включаючи випробування БРПЧ. Про подібні кроки Північної Кореї попереджав і високопоставлений представник адміністрації США. На брифінгу в п'ятницю, 23 вересня, він заявив, що можливі ядерні випробування та інші провокації. Однак конкретних прогнозів у Штатів на той момент не було.

Візит віце-президента США до Південної Кореї: що відомо

Камала Харріс відвідає регіон наступного тижня і зустрінеться з лідерами Японії та Південної Кореї.

У п'ятницю американський авіаносець вперше за чотири роки прибув до Південної Кореї і приєднався до інших кораблів для участі в спільних навчаннях.

Північна Корея засудила розгортання сил США і прийдешні тренування за участю військових двох країн. У Пхеньяні назвали це репетицією війни і свідченням ворожої політики Вашингтона і Сеула.

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