Міноборони виступило з заявою, в якій заперечує, що коли-небудь країна продавала зброю РФ.

Північна Корея ніколи не постачала зброю чи боєприпаси Росії та не планує цього робити.

Про це йдеться у заяві представника Міноборони КНДР, передає Reuters.

"Нещодавно США та інші ворожі сили говорили про "порушення резолюції" Радбезу ООН, поширюючи "чутки про торгівлю зброєю" між КНДР і Росією... Ми ніколи раніше не експортували зброю або боєприпаси до Росії, і ми не плануємо їх експортувати", - йдеться у заяві.

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При цьому у відомстві заявили, що Пхеньян не визнає санкцій проти Росії, які були введені за її напад на Україну.

Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател раніше заявив, що Росія "займається закупівлею мільйонів ракет і артилерійських снарядів у Північної Кореї для використання в Україні".

Назвавши це "потенційною закупівлею", речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі пізніше уточнив, що "немає жодних ознак того, що закупівля була завершена, і, звичайно, жодних ознак того, що ця зброя використовується в Україні".

Будь-яка угода щодо закупівлі зброї у Північної Кореї є порушенням резолюцій ООН, спрямованих на заборону поширення зброї з Пхеньяну.

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Олег Жданов розкрив основні характеристики іранських безпілотників Shahed 136, які почали активно використовувати російські військові на війні в Україні.

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