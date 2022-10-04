Ракета була запущена над східним узбережжям країни.

Північна Корея вперше за п'ять років провела запуск неідентифікованої балістичної ракети біля свого східного узбережжя.

Як повідомляє Reuters, ракета була запущена над східним узбережжям Північної Кореї. Вона, імовірно, пролетіла над територією країни і впала в Тихий океан.

Південнокорейське командування збройних сил заявило, що, імовірно, це була балістична ракета середньої дальності, запущена з північнокорейської провінції Джаган. Північна Корея використовувала цю провінцію для проведення недавніх випробувань кількох ракет, які, за її твердженням, були "гіперзвуковими".

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Влада Японії попередила жителів про необхідність сховатися. На півночі країни був тимчасово був припинений рух поїздів.

Представник уряду Японії Хірокадзу Мацуно сказав, що дії Північної Кореї, включно з неодноразовими запусками балістичних ракет, загрожують безпеці Японії, регіону та міжнародного співтовариства і є серйозною проблемою. Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда назвав дії Північної Кореї "варварськими", і заявив, що уряд продовжить збирати й аналізувати інформацію.

Політика КНДР

На початку вересня КНДР оголосила себе ядерною державою. Тамтешні законодавці ухвалили закон про ядерну зброю, що дозволяє її превентивне використання для оборони від зовнішнього нападу.

У 2021 році КНДР витратила на ядерну програму понад $640 млн. З початку року Північна Корея здійснила близько 20 пусків ракет.

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