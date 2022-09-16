Північна Корея поставить Росії снаряди радянських часів.

У КНДР є запаси зброї, щоб допомогти Росії, оскільки війна в Україні триває, але це будуть старі зразки.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Експерти зі зброї кажуть, що режим Кім Чен Ина зіткнеться з проблемами, поставляючи Росії більш досконалу зброю, яку він розробляє.

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Військові аналітики стверджують, що Північна Корея не в змозі постачати сучасну зброю. В останні роки Північна Корея розробляє серію ракет, які можуть нести боєголовки і вражати цілі з більшою точністю. Ракети мають схожість з ракетами, розробленими Південною Кореєю та Росією, але Пхеньян ще не почав масове виробництво цих керованих ракет, і Росії, ймовірно, будуть потрібні північнокорейські пускові установки для їх використання.

"Росія шукає в Північній Кореї велику кількість звичайних озброєнь, а не новітніх озброєнь", - сказав Го Мен Хен, старший науковий співробітник Інституту Асан.

Експерти кажуть, що Північна Корея поставить Росії снаряди радянських часів, які будуть підходит для зброї, яка є у Росії.

У Північній Кореї понад 300 заводів з виробництва боєприпасів, які можуть виробляти основну зброю, але країна зіткнулася з труднощами в обслуговуванні деяких заводів, оскільки нестача сировини посилюється через тривалі міжнародні санкції.

Хоча Північна Корея входить до числа найбідніших країн світу, за оцінками Держдепартаменту США, вона витрачає майже чверть свого валового внутрішнього продукту на військові потреби. За оцінками Міністерства оборони Південної Кореї, у Північної Кореї є військові запаси, яких може вистачити на один-три місяці у воєнний час.

Ці запаси включають в себе десятки мільйонів артилерійських снарядів і реактивних снарядів, випущених в 1950-х роках і аналогічних зброї, яку Росія використовує для обстрілів українських міст. На складі є більш дрібні боєприпаси, такі як 122-мм і 152-мм артилерійські снаряди, якими регулярно стріляє Росія.

Режим також може постачати такі предмети, як снаряди і протипіхотні міни або кулі для гвинтівок радянської розробки, таких як АК-47, які до сих пір широко використовуються в Росії і Північній Кореї, за словами Лі Хо Рена, військового дослідника Північної Кореї з Корейського інституту досліджень.

Експерти кажуть, що Росії потрібно більше боєприпасів, які вона зможе швидко застосувати. А от постачання нових систем озброєнь вимагає навчання військових. Старі боєприпаси Північної Кореї, в тому числі ракети "Скад", і системи радянської епохи, такі як 122-мм реактивні системи залпового вогню, вже аналогічні тим, що використовує Росія.

За оцінками Лондонського міжнародного інституту стратегічних досліджень, близько 20 000 артилерійських знарядь, у тому числі реактивні системи залпового вогню, знаходяться на озброєнні Північної Кореї. Але експерти кажуть, що неясно, скільки артилерії Північна Корея виробляє в даний час.

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін хотів показати військову міць РФ, а тепер просить допомоги у КНДР та Ірану.