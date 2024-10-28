У понеділок, 28 жовтня, генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте виступить з офіційною заявою про розгортання військ Північної Кореї в Росії.
Як повідомляють у пресслужбі НАТО, сьогодні делегація високого рівня з Південної Кореї проведе у Північноатлантичній раді брифінг щодо прибуття військ КНДР на територію Російської Федерації. Після цього засідання генсек зробить коротку заяву для засобів масової інформації.
Зазначається, що на застріч також запросили послів держав-партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні, в тому числі Австралії, Японії та Нової Зеландії.
Війська КНДР у війні
Як відомо, вже низка країн підтвердила, що Північна Корея розгорнула свої сили на території Російської Федерації. Кремлівський правитель Путін не спростував це, а публічно нагадав про договір з КНДР, який й передбачає таку допомогу з боку партнера.
За даними української розвідки, перші військові Північної Кореї вже прибули на Курщину. Тим чассом офіцери навчають російських загарбників на окупованих територіях України.
У Південній Кореї вже заявили, що розглядають питання надання Україні військової допомоги.