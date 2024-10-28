Сьгодні Південная Корея виступить у раді НАТО.

У понеділок, 28 жовтня, генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте виступить з офіційною заявою про розгортання військ Північної Кореї в Росії.

Як повідомляють у пресслужбі НАТО, сьогодні делегація високого рівня з Південної Кореї проведе у Північноатлантичній раді брифінг щодо прибуття військ КНДР на територію Російської Федерації. Після цього засідання генсек зробить коротку заяву для засобів масової інформації.

Зазначається, що на застріч також запросили послів держав-партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні, в тому числі Австралії, Японії та Нової Зеландії.

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Війська КНДР у війні

Як відомо, вже низка країн підтвердила, що Північна Корея розгорнула свої сили на території Російської Федерації. Кремлівський правитель Путін не спростував це, а публічно нагадав про договір з КНДР, який й передбачає таку допомогу з боку партнера.

За даними української розвідки, перші військові Північної Кореї вже прибули на Курщину. Тим чассом офіцери навчають російських загарбників на окупованих територіях України.

У Південній Кореї вже заявили, що розглядають питання надання Україні військової допомоги.

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