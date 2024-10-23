Якщо північнокорейські солдати вступлять у війну РФ проти України, це буде "безпрецедентний рівень військової співпраці" між Росією і КНДР, заявив Кірбі.

Тисячі солдатів з Північної Кореї, які перебувають у Росії, наступного тижня відправлять до Курської області для протистояння Силам оборони України. Про це пише Financial Times із посиланням на представників української розвідки.

Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що війська КНДР проходять підготовку на військових об'єктах на сході Росії. За його словами, поки неясно, чи будуть вони брати участь у бойових діях в Україні, хоча "така ймовірність, безумовно, викликає велике занепокоєння".

Якщо північнокорейські солдати вступлять у війну РФ проти України, це буде "безпрецедентний рівень військової співпраці" між Росією і Північною Кореєю, наголосив Кірбі. Радник Білого дому додав, що це матиме значні наслідки для безпеки в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Західні союзники України все більше занепокоєні роллю Північної Кореї у війні, пише FT. Пхеньян вже надавав Росії ракети і мільйони артилерійських снарядів. Проте розгортання військових підрозділів КНДР є першим випадком доєднання армії іноземної держави до цієї війни.

Як зауважив Кірбі, можлива "опора" Москви на північнокорейські війська "буде ознакою слабкості, а не сили з боку Кремля".

Війна РФ проти України: роль КНДР

Як відомо, вже довгий час Північна Корея постачає Росії озброєння, яке Москва використовує для терористичних атак по Україні та ударів по українських захисниках на передовій. Ці снаряди не найкращої якості, але все одно становлять чималу загрозу.

Та кілька тижнів тому стало відомо, що КНДР відправляє військових на допомогу військовим зусиллям Кремля. Розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР уже відправила у Росію 3 тисячі військових, і це не межа. Влада Північної Кореї також ізолює сімʼї солдатів, перекинутих до РФ, "щоб ефективно контролювати їх і ретельно розправлятися з чутками".

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