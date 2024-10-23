У Південній Кореї заявляють, що КНДР відправила в Росію кілька тисяч своїх військових та ізолює їхні сім'ї.

Південнокорейська розвідка повідомляє, що КНДР уже відправила до РФ приблизно 3 тисячі своїх військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Крім того, наголошується, що Північна Корея ізолює сім'ї відібраних військовослужбовців, "щоб ефективно контролювати їх і ретельно розправлятися з чутками", пише Reuters із посиланням на Національну розвідувальну службу Південної Кореї (NIS). Крім того, зазначено, що крім цієї кількості військових КНДР, в Росію підуть тисячі інших.

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Пхеньян пообіцяв надати загалом приблизно 10 000 військових, розгортання яких, як очікується, завершиться до грудня, йдеться в матеріалі.

РФ заперечує розгортання військ Північної Кореї, як і постачання зброї з КНДР, хоча обидві країни "пообіцяли зміцнювати військові зв'язки і підписали договір про взаємну оборону". Депутат південнокорейського комітету з розвідки Лі Сон Квон зазначив, що Росія, крім військових, завербувала "велику кількість" перекладачів для північнокорейських солдатів, одночасно навчаючи їх користуватися військовою технікою, такою як безпілотники.

"Російські інструктори оцінюють, що північнокорейські військові мають чудові фізичні якості та моральний дух, але їм не вистачає розуміння сучасних методів ведення війни, таких як атаки з використанням безпілотників", - додав він.

Що відомо про північнокорейських військових у Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що війська КНДР можуть стати гарматним м'ясом для Росії. До того ж, на статус північнокорейських військових у російській ієрархії може вплинути "значний рівень расизму" в РФ.

Крім того, Пентагон підтвердив, що війська КНДР перебувають у Росії. Однак вони досі не мають ані найменшого поняття, "чим вони там займаються".

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