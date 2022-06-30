Польща в четвер, 30 червня, оголосила про завершення будівництва стіни на кордоні з Білоруссю.
Про це повідомляється в Twitter-акаунті прикордонної служби Польщі. Також опубліковано відповідне відео з місця будівництва стіни.
"25 січня почалося будівництво фізичного загородження на польсько-білоруському кордоні. Сьогодні роботи добігають кінця", - йдеться в повідомленні.
Довжина огорожі становить 186,25 км, а його висота - 5,5 метра. Стіна повністю укріплена колючим дротом.
Раніше повідомлялося, що "стіна" на кордоні матиме 24 отвори для великих звірів, 140 отворів – для невеликих звірів, а також водопропускні труби.
Загальна вартість проекту разом з технічним оснащенням складе 1,6 млрд злотих (близько 400 млн дол).
За інформацією польських прикордонників, з початку цього року польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути близько шести тисяч мігрантів.
Польща і країни Балтії торік звинуватили Білорусь й РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку на кордоні.