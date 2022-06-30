Завершено вже й встановлення електронного загородження.

Польща в четвер, 30 червня, оголосила про завершення будівництва стіни на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляється в Twitter-акаунті прикордонної служби Польщі. Також опубліковано відповідне відео з місця будівництва стіни.

"25 січня почалося будівництво фізичного загородження на польсько-білоруському кордоні. Сьогодні роботи добігають кінця", - йдеться в повідомленні.

Довжина огорожі становить 186,25 км, а його висота - 5,5 метра. Стіна повністю укріплена колючим дротом.

Раніше повідомлялося, що "стіна" на кордоні матиме 24 отвори для великих звірів, 140 отворів – для невеликих звірів, а також водопропускні труби.

Загальна вартість проекту разом з технічним оснащенням складе 1,6 млрд злотих (близько 400 млн дол).

За інформацією польських прикордонників, з початку цього року польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути близько шести тисяч мігрантів.

Польща і країни Балтії торік звинуватили Білорусь й РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку на кордоні.

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