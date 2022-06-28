За його словами, зараз Росія становить "пряму і невідкладну" загрозу для всіх країн Європи.

У Британії вважають, що президент РФ Володимир Путін може не обмежитись своїм нападом на Україну.

Як повідомляє Sky News, про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

"Існує дуже реальна небезпека того, що Володимир Путін нападе поза межами України", - заявив Уоллес.

За його словами, зараз Росія становить "пряму і невідкладну" загрозу для всіх країн Європи.

При цьому Воллес підкреслив, що Британія має збільшувати інвестиції в оборонну сферу для того, щоб протистояти загрозам з боку РФ та Китаю.

"Я завжди казав, що у міру того, як змінюється загроза, має змінюватись і фінансування", - зазначив чиновник.

Як раніше повідомляв УНІАН, Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.

Згодом губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що рішення Литви про заборону транзиту є "економічним задушенням регіону". За словами Аліханова, влада буде домагатися перегляду рішення.

Пізніше член Ради Федерації Андрій Клішас заявив, що "спроба встановлення транспортної блокади Калінінградської області з боку Литви є порушенням суверенітету Росії над цим регіоном".

При цьому у Росії пригрозили відповіддю Литві на транспортну блокаду підсанкційних товарів в Калінінградській області.

Депутат Європарламенту Пятрас Ауштревічюс заявив, що Єврокомісія підготувала документ, який може розблокувати транзит. Литва офіційно заявляє про свою незгоду і плани ветувати рішення.

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