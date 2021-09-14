Мати прем'єра Британії в останні роки страждала від хвороби Паркінсона.

Померла мати британського прем'єра Бориса Джонсона.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Мати прем'єра, художниця Шарлот Джонсон-Валь, померла на 80-му році життя в лікарні. Відомо, що вона страждала від хвороби Паркінсона.

"З сумом дізнався про втрату прем'єр-міністра. Мої співчуття йому і його родині", - написав у Twitter лідер опозиційної Лейбористської партії Кір Стармер.

Співчуття також висловила голова Консервативної партії Аманда Міллін.

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Шарлот Джонсон-Валь - що про неї відомо

Джонсон Валь була професійним художником-портретистом. Малювала портрети для Кріспіна Тікелла, Джоани Ламлі, Джиллі Купер, Саймона Дженкінса. Також вона займалася написанням пейзажів.

Її картини продаються за ціною від 1000 до 5000 фунтів. Дві картини Валь знаходяться в колекції Віфлемського музею розуму, ще дві знаходяться в колекціях коледжів Оксфордського університету.

У 2008 році вона зізнавалася, що попри хворобу намагається малювати кожен день.

Сам Джонсон називав матір "незаперечним авторитетом" в сім'ї і підкреслював, що вона прищепила йому рівну цінність кожного людського життя.

Батьки Бориса Джонсона розлучилися в 1979 році, коли йому було 15 років. У родині крім нього виховувалися ще троє молодших дітей.

Автор: Денис Прядко