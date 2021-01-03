Помпео повторив позицію Білого дому, згідно з якою адміністрація Трампа "проводить найжорсткішу політику щодо РФ".

Адміністрація президента США Дональда Трампа за час своєї роботи внесла у санкційні списки понад 365 фізичних і юридичних осіб Російської Федерації.

Про це у своєму Twitter написав держсекретар США Майк Помпео.

"З 2017 року адміністрація ввела санкції проти понад 365 російських об'єктів у відповідь на дестабілізуючі і агресивні дії Росії в Україні і по всій Європі", - написав він.

Помпео повторив позицію Білого дому, згідно з якою адміністрація Трампа "проводить найжорсткішу політику щодо РФ".

"Жодна інша адміністрація не була такою жорсткою щодо Росії, як ми. І крапка. Нема про що говорити. Погляньте на факти", – наголосив держсекретар США.

Оборонний бюджет США

Дональд Трамп 23 грудня відмовився підписувати проект оборонного бюджету, який вже пройшов через обидві палати Конгресу, заявивши, що, на його думку, документ не містить у собі «критичних заходів щодо захисту національної безпеки». Він назвав цей законопроект «подарунком для Китаю і Росії», не уточнивши, що саме має на увазі. Крім іншого, Трампа обурило, що в проекті відсутні положення, які дають змогу посилити контроль щодо соціальних мереж. Крім цього, очільник Білого дому відкинув пропозицію перейменувати деякі військові бази, названі на честь воєначальників рабовласницького Півдня за часів Громадянської війни у США. Заперечення Трампа викликала також спроба обмежити цим законом ініційоване ним виведення військ з Афганістану, Південної Кореї й Німеччини.

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Автор: Олег Давигора