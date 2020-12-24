Через рішення американського президента Москва зможе добудувати свій газопровід в обхід України у найближчі місяці.

Дональд Трамп став першим в історії США президентом, який наклав вето на оборонний бюджет своєї країни. Проблема ще й в тому, що в нього були вписані санкції, покликані заблокувати будівництво сумнівної російської ГТС "Північний потік-2".

Про це пише Gazeta Wyborcza, пояснюючи, що Трамп виконав свої погрози й наклав вето на щорічний "Закон про дозвіл на державну оборону", який визначає бюджет американської армії. Цей документ підготували обидві американські партії і його схвалили обидві палати Конгресу. "Закон про дозвіл на державну оборону" щорічно ухвалюють з 1961 року. І Трамп став першим американським лідером в історії, який заблокував його.

"Це подарунок для Китаю і Росії", - пояснив Трамп своє рішення у зверненні до Палати представників.

Читайте такожWall Street Journal: Конгрес повинен добити "Північний потік-2" на прощанняНижня палата американського парламенту під контролем Демократичної партії. Кандидат від цієї політичної сили Джо Байден здобув перемогу на президентських виборах цього року. Через місяць відбудеться його інавгурація.

Трампу не сподобалося, що в остаточній версії "Закону про дозвіл на оборону" у 2021 фіскальному році не був вписаний пункт, який повинен був скасувати соціальні мережі від юридичної відповідальності за розміщену на їхніх сторінках інформацію. Він виступив проти пунктів про перейменування військових баз, які носять імена лідерів Конфедерації. Також йому не сподобалися положення, які сповільнять виведення американських військ з Афганістану, Південної Кореї й Німеччини.

Gazeta Wyborcza додає, що оскільки жоден президент США досі не ветував бюджет Пентагону, американські конгресмени часто вносять в "Закон про дозвіл на оборону" положення, які хотіли б ухвалити якомога швидше. Саме тому в документ на 2021 рік Конгрес вписав санкції проти газопроводу "Північний потік-2", який "Газпром" будує в Балтійському морі. Нові обмеження повинні були посилити ті, які в грудні минулого року зупинили будівництво ГТС.

Читайте такожBusiness Insider: Меркель не зможе переконати Байдена пожаліти "Північний потік-2"Намагаючись применшити ризик нових американських санцій, "Гапром" два тижні тому відновив роботи в німецькій акваторії на мілині. Оскільки чинні санкції США не заважають це зробити. Але з середини січня Росія може відновити прокладання "Північного потоку-2" і на великій глибині в водах Данії. Власне, це буде означати, що російський газопровід в обхід України успішно добудований.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Зважаючи на санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань