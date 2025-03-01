У Конгресі США вже запропонували цю ініціативу, проте невідомо, чим усе це закінчиться.

Згідно з опитуванням YouGov, у якому взяли участь 2900 осіб, 52% американців вважають, що президент США Дональд Трамп спробує залишитися на третій термін. Зокрема, 21% опитаних із цього числа сказали, що він "безумовно" спробує, інші 31% американців заявили, що він "імовірно" піде на цей крок.

"Чи повинен я знову брати участь у виборах? Ви мені скажіть", - заявив Трамп на заході, присвяченому Місяцю афроамериканської історії, пише The Hill. При цьому наголошується, що в Конституції США зазначено, що президентам заборонено "бути обраними на пост президента більше двох разів".

Також в опитуванні 16% респондентів заявили, що президент "імовірно, не" намагатиметься залишитися на третій термін, а 18% відповіли, що він "безумовно не" буде цього робити.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Конгресі США запропонували дозволити Трампу балотуватися на третій термін. Ініціатором став конгресмен Енді Оглс зі штату Теннессі, який є прихильником нинішнього лідера США.

Крім того, після сварки із Зеленським Трамп може припинити всю допомогу Україні. Це стосується і тих поставок боєприпасів та обладнання, які були дозволені та оплачені під час президентства Джо Байдена.

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