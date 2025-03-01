Може йтися про розвіддані, підготовку військових і пілотів.

Усю допомогу США Україні, включно з поставками боєприпасів і обладнання, дозволеними й оплаченими за президентства Джо Байдена, може бути негайно скасовано.

Про це заявив офіційний представник адміністрації президента США Дональда Трампа, повідомляє The New York Times (NYT). Після повномасштабного вторгнення РФ про постачання військової допомоги США оголошували приблизно кожні два тижні під час адміністрації Байдена, а іноді й частіше.

За даними Пентагону, близько $3,85 млрд залишилося з того, що Конгрес дозволив вилучити із запасів Міністерства оборони. Колишній високопоставлений військовий чиновник з адміністрації Байдена сказав, що останню зі зброї, яку Україна придбала в американських оборонних компаній, буде відправлено протягом наступних шести місяців.

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Після цього Європі самій доведеться підтримувати Україну.

NYT зазначив, що Трамп наполягав на "відшкодуванні" за військову допомогу. Учора очікувалося підписання угоди, яка надасть США доступ до мінеральних багатств України. У проєкті угоди невизначено згадувалися гарантії безпеки для України, тому Зеленський залишив Білий дім без угоди.

Видання зазначило, що Україна залежала від зброї США впродовж усієї війни, і від моменту інавгурації Трампа не було оголошено про жодні поставки, а останні поставки зброї епохи Байдена сповільнилися до мінімуму.

"Очевидно, що українські чиновники розуміли, що поставлено на карту після президентських виборів у США, і Зеленський швидко розпочав узгоджену кампанію із завоювання наступного американського президента, сподіваючись, що допомога його країні триватиме", - написало видання.

Однак, після п'ятничної вистави в Овальному кабінеті представник адміністрації Трампа заявив, що президент може вирішити припинити навіть непряму підтримку, яку надають США, що включає інші види військового фінансування, обмін розвідданими, навчання українських військових і пілотів і розміщення колл-центру, що управляє міжнародною допомогою на військовій базі США в Німеччині.

"Такі дії стали б шокуючою відмовою від країни-партнера, що перебуває у важкій ситуації, ознаменувавши кінець підтримки", - констатувало видання.

Сварка Трампа і Зеленського

Зустріч двох президентів закінчилася перепалкою в прямому ефірі. Вона виникла після того, як віцепрезидент США Джей ді Венс звинуватив Зеленського в невдячності та бажанні затягувати війну.

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