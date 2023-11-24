Зазначається, що це була публічна демонстрація сили.

Представництво США в НАТО похвалилося величезним набором танків. Ця публічна демонстрація сили є попередження для Росії.

Світлини з'явилися в акаунті представництва США в НАТО у соціальній мережі X. На світлинах зображено щонайменше 21 новий танк, вишикуваний з прапорами таких країн, як США, Польща, Італія, Іспанія, Німеччина та Велика Британія. У дописі зазначається, що це була "демонстрація вогневої потужності".

"Ми погодили найбільш комплексний план оборони з часів закінчення холодної війни, спрямований на протидію двом головним загрозам для нашого Альянсу: Росії та тероризму", - йдеться у дописі.

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Що передувало

Фотографії колекції танків, оприлюднені місією США при НАТО, можуть свідчити про прагнення американсько-європейського військового альянсу розширити свою військову міць на тлі публікації звіту Німецької ради з міжнародних відносин, у якому йдеться, що Альянсу необхідно бути готовим до великої війни. Якщо конфлікт в Україні заморозиться, Росія зможе відновити свій військовий потенціал за шість років та розпочати нову війну.

"Вікно для можливого російського нападу відкриється, як тільки у Росії виникне враження, що напад, наприклад, у Прибалтиці, може бути успішним... Час, потрібний Росії для відновлення своєї армії, має визначати темп нарощування військових потужностей НАТО. Блок повинен бути здатний відбити напад Росії щонайпізніше через десять, а краще через шість років", - йшлося у дослідженні.

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