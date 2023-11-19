Ймовірно, Росія зазіхне на країни Прибалтики.

Якщо війну в Україні буде заморожено, Росії вистачить шести-десяти років, щоб відновися та підготувати війська до прямого конфлікту з НАТО.

Про це йдеться у висновках у дослідження аналітичного центру "Німецьке суспільство зовнішньої політики" (DGAP). Це дослідження базується на інформації від джерел у військових колах та розвідці Німеччини.

"Навіть після майже дворічної війни в Україні військовий потенціал Росії вищий, ніж це представляється нині. Найбільші втрати людей та техніки зазнали сухопутні війська", - зазначають аналітики.

Експерти впевнені, що Москва швидко нарощуватиме свої військові потужності, тож НАТО має 5-9 років, щоб також наростити свій потенціал і запобігти прямому чи опосередкованому конфлікту. Ймовірно, Росія зазіхне на країни Прибалтики.

"Вікно для можливого російського нападу відкриється, як тільки у Росії виникне враження, що напад, наприклад, у Прибалтиці, може бути успішним... Час, потрібний Росії для відновлення своєї армії, має визначати темп нарощування військових потужностей НАТО. Блок повинен бути здатний відбити напад Росії щонайпізніше через десять, а краще через шість років ", - йдеться у дослідженні.

Замороження війни в Україні

Влада США допускає ймовірність того, що російсько-українська війна перетвориться на заморожений конфлікт на десятиліття за прикладом ситуації з розділеною Кореєю, писали західні ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що офіційний Київ не піде на сценарій замороження війни, тому що це все одно призведе до нової війни у майбутньому.

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