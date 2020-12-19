У поштового оператора виникли серйозні затримки із доставкою.

Поштовий оператор Великої Британії Royal Mail (Королівська пошта) через карантин британці завалили посилками з подарунками до Різдва. У сортувальних офісах мільйони подарунків, через це в компанії виникли серйозні затримки із доставкою.

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У своїй заяві поштова компанія повідомила, що кількість різдвяних онлайн покупок різко зросла, що пояснюється ізоляцією у зв'язку з коронавірусом. І хоч людям у Британії дозволили приймати до трьох сімей, обмін подарунками вони вирішили цьогоріч влаштувати через Royal Mail.

Компанія заявила, що додатково взяла на роботу близько 33 тисяч тимчасових працівників, щоб задовольнити своїх клієнтів. Але британці все ж незадоволені, бо дехто чекає на посилку, як пише ВВС, від 27 листопада.

Інші ж, навпаки, висловили співчуття поштовим працівникам, у яких виникла проблема з різким зростанням попиту під час пандемії. А такі бренди, зокрема як, John Lewis, Boots і HMV, також звинуватили Royal Mail в затримках доставки.

Своєю чергою, представник Royal Mail запевнив, що компанія докладає максимум зусиль, щоб клієнти отримали свою різдвяну пошту настільки швидко, наскільки це можливо.

"Нам дуже шкода, якщо у когось з наших клієнтів збільшилися терміни доставки. Наші чудові листоноші, які підтримували зв'язок Великої Британії під час пандемії та двох локдаунів, тепер роблять все, що необхідно, щоб доставити пошту клієнтам перед Різдвом", - сказав представник Royal Mail.

Що цьому передувало

Від 16 грудня одразу декілька країн Європейського Союзу закриваються на локдаун. Суворі обмеження є й у Великій Британії.

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Автор: УНІАН