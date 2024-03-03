Дипломат зустрівся з заступником глави МЗС Росії Михайлом Галузіним.

Спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідав Москву. Він обговорив війну в Україні з заступником міністра закордонних справ РФ.

Як повідомляють Reuters та китайські ЗМІ, дипломат приїхав у Москву у суботу, 2 березня, і зустрівся з заступником глави МЗС Росії Михайлом Галузіним. За повідомленням російського МЗС, сторони обмінялися думками щодо "української кризи".

"Констатовано, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки", - написали у МЗС РФ.

Також у Лаврова заявили, що "ультимативні вимоги" до Москви та "діалогові формати", які пропонують Україна і країни Заходу, "тільки шкодять перспективам врегулювання і не можуть служити його основою".

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, нещодавно стало відомо, що на початку березня Україну також відвідає спеціальний представник уряду КНР у справах Євразії Лі Хуей. Це частина зусиль Пекіна посадити сторони за стіл переговорів, заявила офіційний спікер МЗС Китаю Мао Нін.

Очікується, що дипломатичне турне Лі Хуея стартує 2 березня і охопить не тільки Київ і Москву, але також Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель. Пояснюючи мету цієї поїздки, спікерка китайського МЗС зауважила, що затягування "української кризи" не відповідає інтересам міжнародної спільноти.

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