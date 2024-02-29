Також спецпредставник відвідіє Росію і Євросоюз.

На початку березня Україну та Росію відвідає спеціальний представник уряду КНР у справах Євразії Лі Хуей. Це частина зусиль Пекіна посадити сторони за стіл переговорів, заявила офіційний спікер МЗС Китаю Мао Нін.

Очікується, що дипломатичне турне Лі Хуея стартує 2 березня і охопить не тільки Київ і Москву, але також Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель. Пояснюючи мету цієї поїздки, спікерка китайського МЗС зауважила, що затягування "української кризи" не відповідає інтересам міжнародної спільноти.

"Головна мета цієї човникової дипломатії — покласти край війні та досягти консенсусу, щоб прокласти шлях до мирних переговорів. Ми готові й надалі відігравати свою унікальну роль і вносити китайську мудрість у просування політичного вирішення української кризи", – заявила Мао Нін.

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Війна в Україні: позиція Китаю

Як писав УНІАН, Китай активно допомагає Росії підтримувати її економічну спроможність в умовах західних санкцій. Уникаючи прямих поставок готової зброї, Пекін натомість допомагає росіянам будувати промислові об’єкти та постачає сировину для військового виробництва.

Також ми розповідали, що Туреччина і Китай, ймовірно, розробляють власні переговорні платформи для врегулювання війни в Україні. Це дасть Росії змогу використовувати їх для просування своїх наративів – що Україна відмовляється йти на переговори.

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