Вони наголосили, що підтримують розвиток України як сучасної, відкритої та демократичної європейської держави.

Посли країн "Групи семи" назвали пріоритети своєї роботи в новому році.

Про це повідомляється у Twitter-акаунті головування Німеччини у "Групі підтримки" послів G7 в Україні.

"Чому "Група підтримки" послів G7 віддано підтримує процес реформ в Україні? Тому що її члени поділяють спільні цінності та спільне бачення незалежної, суверенної та процвітаючої України. З цією метою ми підтримуємо розвиток України як сучасної, відкритої та демократичної європейської держави", - зазначили посли.

Вони наголосили, що пріоритетами їхньої роботи у 2022 році стане продовження підтримки незалежних інституцій, заходів зі зниження рівня корупції та досягнення економічного зростання України.

"Це означає не тільки ухвалення ключових законодавчих актів, а й їхню успішну імплементацію і таким чином досягнення відчутних результатів для всіх українців", - підкреслили посли G7.

Як повідомляв УНІАН, Федеративна Республіка Німеччина почала головувати у "Групі семи" або "Великій сімці" (G7) - об'єднанні найбільш промислово розвинених країн (США, Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія), перейнявши головування від Великої Британії.

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