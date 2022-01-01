ФРН хоче, щоб "Велика сімка" взяла на себе новаторську роль, поділився канцлер.

Федеративна Республіка Німеччина почала головувати у "Великій сімці" (G7) – об'єднанні найбільш промислово розвинених країн (США, Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія), перейнявши головування від Великої Британії.

Про це повідомляється на сайті німецького головування.

"Ми максимально використовуватимемо своє головування в G7, щоб ця група держав взяла на себе новаторську роль – віддану кліматичній нейтральності й справедливому світу", – сказав федеральний канцлер Олаф Шольц.

Найважливішою подією німецького головування стане саміт лідерів держав і урядів країн "Великої сімки", запланований з 26 до 28 червня у замку Ельмау в баварських Альпах. У цьому замку Німеччина вже проводила саміт G7 під час попереднього головування у 2015 році.

Читайте такожЛідери країн G7 назвали умови визнання легітимності уряду АфганістануРаніше міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Анналена Бербок заявляла, що поки не бачить можливості для повернення Російської Федерації до "Великої сімки".

Нагадаємо, у 2014 році після анексії Криму Росія була виключена з "Великої вісімки".

Представники західних країн неодноразово заявляли, що відновлення участі РФ в міжнародному клубі пов’язано з розв'язанням проблем, які виникли в Україні.

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