Попри негативний економічний вплив, американське суспільство продовжує підтримувати українців.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова пояснила, що громадська думка американського суспільства щодо підтримки України не змінилася, але існують певні настрої невдоволення серед експертів та деяких політиків, з якими потрібно працювати.

Про це вона розповіла в ефірі інформаційного телемарафону.

"З одного боку, ми бачимо абсолютно безпрецедентну підтримку американців. В будь-якому місті, в яке б ви не поїхали в США, ви побачите на вулицях прапори (України - УНІАН). Люди максимально намагаються допомогти, про це свідчить і програма президента (Володимира Зеленського - УНІАН) платформа "UNITED 24" і дуже багато інших ініціатив, де люди збирають кошти для допомоги. Саме ця підтримка дозволила американським законодавцям дуже швидко, вже в лютому, прийняти перші зміни до бюджету і виділити кошти, а потім виділити вже безпрецедентну допомогу Україні (40 млрд дол.-УНІАН)", - зазначила Маркарова.

Посол України в США додала, що водночас війна, яку розв’язала Росія, має негативні наслідки не тільки для України, але й для всього світу, що також вплинуло на життя простих американців.

"Починаючи від продуктової кризи та закінчуючи енергетичною. Люди звертають увагу і на зростання цін на пальне та інші речі. Тому, від деяких політиків та експертів лунають заяви, про те що в США є свої проблеми, які треба вирішувати. Це абсолютна правда, у кожної країни є свої пріоритети та потреби громадян. Але, суспільна думка в США від цього не змінилася", - акцентувала Маркарова.

Посол України в США констатувала, що попри негативний економічний вплив, американське суспільство продовжує підтримувати українців.

"Суспільна думка тут не змінилася. Ми не бачимо, що кудись зникає або послаблюється підтримка України. Американське суспільство чітко комунікує своїй владі, що цінності, за які бореться Україна – це цінності американського народу", - підкреслила Маркарова.

Посол України в США додала, що в Америці існують певні настрої серед незадоволених такою великою допомогою Україні, але над цими питаннями працює дипломатичний корпус.

"Нам це потрібно розуміти і з цим потрібно працювати. Працювати з усіма та доносити до всіх інформацію. Доводити, що це не вибір допомагати Україні чи не допомагати. Від цього не настане мир, тому що єдиний винуватець в цій ситуації - це Росія. Тому, якраз допомога Україні - більше санкцій, більше зброї, швидше зупинить Росію та поверне життя до певної нормальності. Ми з цим працюємо",- акцентувала Маркарова.

Довідка УНІАН. Нещодавно екс-президент Дональд Трамп дорікнув чинному президенту США Джо Байдену щодо виділення 40 млрд доларів допомоги Україні, аргументуючи це випадком зі стрільбою в американській школі з трагічними наслідками через відсутність коштів на охорону.

У США в результаті стрілянини в початковій школі Техасу (місто Робб) загинули 19 дітей та 2 дорослих.

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